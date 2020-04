Cina: infrastrutture, treno a levitazione magnetica supera test a media velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il treno a levitazione magnetica della Cina, il Maglev, e ha superato un test a media velocità raggiungendo una velocità massima di 160 chilometri orari nella provincia centrale cinese di Hunan. Il test della durata di 10 mesi è stato effettuato dal CRRC Zhuzhou Locomotive Co., dal Centro di ricerca sulla tecnologia Maglev della provincia di Hunan e dalla Università di tecnologia della difesa. Come prima linea ferroviaria a levitazione magnetica a medio-bassa velocità della Cina, il treno di prima generazione con una velocità massima di 100 chilometri orari è stato messo in servizio lo scorso maggio 2016 a Changsha, capitale dell'Hunan. "Il treno a levitazione magnetica di nuova generazione sviluppato a giugno 2018 ha un aumento del 30 per cento dell'efficienza di trazione e un aumento della velocità del 60 per cento", ha affermato Tong Laisheng, capo dell'istituto di ricerca maglev di CRRC Zhuzhou Locomotive Co., lo sviluppatore. Il nuovo modello è adatto per il funzionamento tra città e località appena fuori mentre quello vecchio è adatto per il funzionamento all'interno di una città. La Zhuzhou CRRC sta inoltre lavorando allo sviluppo di un modello a levitazione magnetica più avanzato con una velocità massima di 200 chilometri all'ora, adatto per i viaggi interurbani.(Cip)