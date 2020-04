Cina: prezzi carne suina in calo dello 0,8 per cento nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi della carne suina in Cina hanno continuato a calare la scorsa settimana, per effetto dell'aumento dell'offerta e di una attenuazione della domanda. Dal 20 al 24 aprile, l'indice dei prezzi medi delle carni suine in 16 regioni a livello provinciale monitorate dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali cinese è stato pari a 43,01 yuan (6 dollari) per chilogrammo, in calo dello 0,8 per cento su base settimanale. Il calo dei prezzi segue l'adozione da parte del governo cinese di misure per aumentare l'offerta, tra cui l'immissione sul mercato di riserve di carne di maiale congelate e l'aumento delle importazioni. (segue) (Cip)