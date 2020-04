Cina: prezzi carne suina in calo dello 0,8 per cento nell'ultima settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Nbs ha fatto sapere che la mandria di maiali in Cina è scesa del 14,4 per cento rispetto a un anno prima, a 321,2 milioni di capi, alla fine del primo trimestre, ma è aumentata rispetto ai 310,41 milioni di capi segnalati a fine dicembre. La mandria di scrofe alla fine di gennaio-marzo era di 33,81 milioni di capi. La Cina ha macellato 131,29 milioni di maiali nel periodo, in calo del 30,3 per cento rispetto all'anno precedente. Anche le importazioni hanno registrato un aumento dei volumi negli ultimi mesi, con arrivi nel primo trimestre vicini a un milione di tonnellate, quasi il doppio dell'anno scorso. La produzione totale di carne della Cina nel primo trimestre (compresi maiale, manzo, agnello e pollame) è scesa del 19,5 per cento a 18,13 milioni di tonnellate. La produzione di pollame è stata duramente colpita dalle misure per frenare il la diffusione della Covid-19 durante il suo picco a febbraio. (Cip)