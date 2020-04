Malesia: Kuala Lumpur chiude le porte all’afflusso di profughi rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia pare intenzionato a chiudere i confini nazionali all’afflusso di profughi rohingya da Myanmar e Bangladesh, dopo il respingimento di un barcone con a bordo 200 persone la scorsa settimana. Il respingimento ha innescato polemiche e denunce da parte di organizzazioni non governative e associazioni per i diritti umani, che tra le altre cose hanno accusato Kuala Lumpur di aver violato la Convenzione delle nazioni unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli. Tre settimane fa il governo malese aveva effettuato un ulteriore respingimento: 202 profughi rohingya erano stati trattenuti in quarantena per 14 giorni come immigrati clandestini, in attesa del loro rimpatrio forzoso. La Malesia è destinataria di un flusso discreto ma costante di migranti rohingya dal Myanmar sin dal 2013, per effetto dei conflitti etnici e confessionali nello Stato birmano di Rakhine. Alla fine del 2017, una sanguinosa offensiva delle forze armate birmane in quello Stato ha spinto oltre 700mila musulmani rohingya a cercare rifugio nel vicino Bangladesh. (segue) (Fim)