Malesia: Kuala Lumpur chiude le porte all’afflusso di profughi rohingya (4)

- “Più i paesi occidentali ci imporranno sanzioni, più ciò rafforzerà le nostre relazioni con gli alleati asiatici”, ha dichiarato lo scorso 21 gennaio il ministro del commercio birmano, Than Myint. Il ministro ha citato la visita ufficiale al paese del presidente cinese Xi Jinping, il 16 e 18 gennaio. Il ministro ha fatto esplicito riferimento ai grandi progetti industriali: Myanmar, ha premesso il Mynt, “ha aperto le proprie porte a tutti”, e “quando si tratta di mega-progetti, preferirebbe sempre valutare molteplici opzioni”. Se però i governi e i soggetti economici occidentali decideranno di porre paletti alla cooperazione economica, ha avvertito il funzionario, “non avremo altra scelta se non cooperare con i nostri partner asiatici”. Mynt ha dichiarato a questo proposito che Naypyidaw è consapevole dei rischi connessi alla cosiddetta “trappola del debito” cinese, e sarà in grado di evitarli pur rafforzando, se necessario, il partenariato con la prima potenza asiatica. (segue) (Fim)