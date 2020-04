© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 29 aprile, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2457m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: subentrano correnti occidentali più secche che favoriscono un generale miglioramento. Tempo più asciutto seppur con ancora nubi irregolari nella prima parte del giorno, in particolare sul Levante ligure con possibilità di qualche pioggia fino all'alba. In tarda sera aumento delle nubi a partire da Ovest. Clima mite, temperature massime in ripresa. Venti ancora moderati/tesi di Libeccio sul Ligure, mare mosso.(Rpi)