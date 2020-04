L'intelligence degli Stati Uniti accelera la raccolta di informazioni sulla sorella di Kim Jong-un

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità d’intelligence degli Stati Uniti ha accelerato la raccolta di informazioni riguardo Kim Yo-jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un, in un contesto di incertezza riguardo le condizioni di salute di quest’ultimo. Pur in assenza di chiare evidenza di una grave debilitazione o della morte di Kim,come sostenuto da indiscrezioni di stampa internazionali che si susseguono da oltre una settimana, gli Stati Uniti hanno assunto iniziative in vista di una possibile successione al potere in Corea del Nord. Lo ha dichiarato Bruce Klingner, ex funzionario con 20 anni di esperienza presso la Central Intelligence Agency (Cia) e la Defense Intelligence Agency (Dia), e membro del think tank Heritage Foundation, con sede a New York. Klingner ha spiegato che la Cia conduce “analisi della leadership” separate rispetto alle più generiche “analisi politiche” dei singoli Paesi, per tentare di maturare una efficace comprensione dei capi di Stato.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato lunedì, 27 aprile, di disporre di informazioni in merito alle condizioni di salute del leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ma ha rifiutato per ora di fornire ulteriori chiarimenti in proposito. “Ho una buona ideal (dello stato di salute di Kim), ha detto il presidente Usa nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Ma per ora non posso parlarne. E’ probabile che lo farò in un prossimo futuro”. L’inquilino della Casa Bianca è tornato ancora una volta a sottolineare la sua buona relazione personale con Kim. Da giorni circolano sulla stampa internazionale indiscrezioni secondo cui il leader della Corea del Nord verserebbe in gravi condizioni a seguito di un intervento cardiaco, o sarebbe addirittura deceduto. Secondo notizie non confermate diffuse ieri, la Cina ha inviato in Corea del Nord un gruppo di medici, non è chiaro se per assistere Kim o per aiutare la Corea del Nord nel contrasto al coronavirus.Moon Chung-in, consigliere speciale per la sicurezza nazionale del presidente sudcoreano Moon Jae-in, ha dichiarato durante una intervista all’emittente televisiva statunitense “Cnn” che il leader nordcoreano “è vivo e sta bene”. “La posizione del nostro governo è netta”, ha dichiarato il funzionari. “Kim Jong-un è vivo e sta bene”. Secondo Moon, nei giorni scorsi Kim si è trattenuto a Wonsan, come ipotizzato da alcune indiscrezioni e come suggerito da immagini satellitari, che avrebbero ripreso proprio in quella località costiera il convoglio ferroviario speciale riservato al leader nordcoreano. “Non abbiamo nulla da confermare, e nessun movimento speciale è stato rilevato sinora all’interno della Corea del Nord”, ha dichiarato il consigliere del presidente sudcoreano Monn. Il ministro sudcoreano dell’Unificazione, Kim Yeon-chul, ha ribadito a sua volta oggi che Seul è “fiduciosa” delle proprie valutazioni, che ha formulato “sulla base di un complesso processo di raccolta di intelligence e valutazioni”.Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha inviato una “lettera di gratitudine” ai lavoratori impegnati nella costruzione di un un complesso turistico nella località costiera di Wonsan. Lo hanno riferito oggi i media di Stato nordcoreani, che continuano a mantenere il riserbo in merito alle condizioni di salute del leader. Da oltre una settimana, infatti, la stampa internazionale rilancia indiscrezioni secondo cui il leader nordcoreano verserebbe in condizioni critiche a seguito di un intervento cardiaco, o sarebbe addirittura deceduto. La missiva annunciata dai media di regime nella giornata di oggi non è la prima nel suo genere dalla scomparsa di Kim, che non è stato avvistato in pubblico sin dall’inizio del mese di aprile. Secondo il quotidiano “Rodong Sinmun”, Kim “ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti del lavoratori che si dedicano alla costruzione della zona turistica Wonsan-Kalma”.Un treno probabilmente appartenente a Kim Jong-un è stato avvistato presso la stazione ferroviaria che serve il complesso di Wonsan riservato al leader della Corea del Nord. Lo riferisce “38 North”, sito di analisi sugli affari nordcoreani, che pubblica una serie di immagini satellitari. Il treno lungo circa 250 metri è stato visto il 21 e il 23 aprile. L’avvistamento non offre indicazioni sullo stato di salute di Kim, ma è un elemento che si aggiunge alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi da fonti sudcoreane e statunitensi al quotidiano “The Washington Post” sulla presenza di Kim nella località balneare. Oggi il quotidiano “Rodong Sinmun”, organo del Comitato centrale del Partito del lavoro della Corea del Nord, riferisce che Kim ha inviato, in una data non specificata, una lettera di ringraziamento ai lavoratori che hanno contribuito alla costruzione della città di Samjiyon. La sezione dedicata alle “attività del leader supremo” è ancora ferma al 12 aprile. L’agenzia di stampa di Stato “Korean Central News Agency” (“Kcna”), invece, riferisce che Kim ha ricevuto il 24 aprile un messaggio di congratulazioni da parte di Gennadij Zjuganov, segretario del Comitato centrale del Partito comunista della Federazione Russa, per il primo anniversario, caduto ieri, del vertice di Vladivostok con il presidente russo, Vladimir Putin.Isabato, 25 aprile, una giornalista cinese, Qing Feng, vicedirettrice dell’emittente satellitare di Hong Kong “Hkstv” e nipote dell’ex ministro degli Esteri Li Zhaoxing, alla guida della diplomazia di Pechino tra il 2003 e il 2007 sotto la presidenza di Hu Jintao, in un post pubblicato sulla piattaforma social cinese Weibo, ha scritto di avere fonti “molto solide” secondo le quali Kim sarebbe morto. Il periodico giapponese “Shukan Gendai” precedentemente aveva parlato di uno “stato vegetativo” in seguito a un intervento di angioplastica coronarica. Diversi organi d’informazione statunitensi avevano già scritto nei giorni scorsi di condizioni gravissime dopo un’operazione alla quale Kim si sarebbe sottoposto il 12 aprile.L’ultima apparizione pubblica di Kim risale all’11 aprile, in occasione della riunione del Politburo del Partito del lavoro. Il 15 aprile, Kim ha mancato l’annuale visita al Palazzo del Sole di Kumsusan, il mausoleo dedicato al nonno Kim Il-sung, per la prima volta dalla sua ascesa al potere, nel 2011. Mentre si rincorrono le voci sulla sua salute il quotidiano sudcoreano “Dong-A Ilbo” ha riferito ieri che gli Stati Uniti hanno rilevato segnali di preparativi per il lancio di un missile dalla base di Sondok, nella provincia dell’Hamgyong Meridionale. Precedentemente anche il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Jeong Kyeong-doo, citato dall’agenzia sudcoreana “Yonhap”, ha affermato che nel Nord c’è stato di recente “un insolito aumento delle attività di ispezione per la prontezza operativa, in particolare dell’artiglieria e della forza aerea”.Alcune delle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni affermano che il leader nordcoreano si sia effettivamente sottoposto a un intervento chirurgico per l’applicazione di uno stent coronarico. Secondo tali indiscrezioni, rilanciate tra le altre da sito web sudcoreano “Daily Nk”, l’intervento sarebbe stato effettuato presso lo Hyang San Hospital, una clinica destinata al trattamento esclusivo del leader nordcoreano, e non presso una ordinaria struttura ospedaliera a Pyongyang. Secondo fonti anonime citate dal portale d’informazione, la clinica privata è stata riservata a Kim dal 2014, quando il leader nordcoreano ha iniziato a soffrire di “disturbi medici” legati probabilmente all’obesità e al tabagismo. L’ospedale, però, esisterebbe dal 1994, anno della morte di Kim Il-sung: proprio nel 1994, il nonno dell’attuale leader coreano, e fondatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea, accusò un malore presso la Residenza di Hyang San: l’elicottero che avrebbe dovuto trasportarlo d’urgenza a Pyongyang non fu in grado di decollare a causa del maltempo, e Kim Il-sung perse la vita a causa di un “grave infarto miocardico unito a un icrus”.Il successore, Kim Jong-il, ordino così l’edificazione di una struttura ospedaliera privata proprio a Hyang San, giudicato un sito ideale per la sua natura appartata e la relativa vicinanza alla capitale. Secondo le fonti citate da “Daily Nk”, la struttura è stata dotata “delle migliori apparecchiature mediche dalla Germania e dal Giappone”, e i medici che vi operano rappresentano l’eccellenza della sanità nordcoreana, tanto che “pur vivendo a Hyang San, le loro carte d’identità citano come luogo di residenza il distretto Jung di Pyongyang, ed è loro concesso lo stesso trattamento riservato ai residenti della capitale”. Indiscrezioni citate dalla stampa sudcoreana affermano che l’operazione chirurgica cui è stato sottoposto Kim Jong-un sia stata però affidata allo specialista di un altro ospedale, il Kim Man-yoo hospital; si tratterebbe di un veterano esperto in patologie cardiovascolari, che come diversi specialisti della clinica privata di Kim avrebbe preso parte a programmi di specializzazione in Germania. Queste ed altre indiscrezioni mancano però di alcun riscontro ufficiale, tanto che non mancano, in rete, anche pareri di esperti secondo cui il leader nordcoreano potrebbe essere deceduto, e il regime si starebbe preparando a fargli succedere la sorella, Ki Yo-jong, che questo mese è stata anche riammessa quale membro del Politburo del Partito del lavoro nordcoreano. (Nys)