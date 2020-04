Emirati-Pakistan: inviata terza spedizione di aiuti sanitari a Islamabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato 14 tonnellate di aiuti sanitari e alimentari in Pakistan per sostenere il paese nella lotta al coronavirus. Lo riferisce l'agenzia stampa emiratina "Wam". Si tratta della terza spedizione del genere partita da Abu Dhabi e diretta a Islamabad dopo quelle del 2 e del 5 aprile scorsi. Finora, gli Emirati hanno inviato oltre 320 tonnellate di aiuti a oltre 30 paesi in sostegno di quasi 320 mila operatori sanitari. (Res)