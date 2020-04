Libano: nuova notte di scontri a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 31 le persone rimaste ferite negli scontri tra manifestanti e membri dell'esercito libanese, durante le proteste per il deterioramento delle condizioni di vita e il declino senza precedenti del valore della valuta nazionale avvenuti ieri a Tripoli, nel nord del Libano, e proseguiti durante la notte. Le violenze arrivano in un paese che cerca di contenere la pandemia di Covid-19. Dopo una pausa di qualche ora a Tripoli, i manifestanti sono tornati in strada. Altre manifestazioni sono avvenute in altre aree del paese, in particolare nel distretto di Mina. Gli scontri sono scoppiati tra manifestanti e membri dell'esercito, che hanno sparato proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro i manifestanti per disperderli, inseguendo le persone che hanno commesso violenze, tra cui la distruzione di una facciata di una banca. Centinaia di manifestanti si sono riuniti ieri in Piazza Nour a Tripoli, e hanno acceso candele per la morte di Fawaz al Samman, un giovane che è stato ucciso durante gli scontri con l'esercito di lunedì.(Lib)