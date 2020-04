Siria: Ong, sale a 40 morti il bilancio dell'esplosione di un veicolo-bomba ad Afrin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbe stata una nuova esplosione di un'autobomba nel quartiere Mahmoudia ad Afrin dopo che ieri, 28 aprile, un veicolo è saltato in aria nella città della Siria settentrionale causando una quarantina di morti. Lo riferisce l'Osservatorio siriano dei diritti umani (Sohr) di base a Londra. Ieri, un veicolo carico di esplosivo è saltato in aria ad Afrin, città controllata da Turchia. “L'esplosione è stata causata dalla detonazione di un'autobomba sulla strada per Raju. Ci sono conferme di molte persone morte o ferite e notizie di corpi in fiamme a causa della violenza dell’esplosione”, aveva riferito l’organizzazione non governativa. L’agenzia di stampa turca “Anadolu”, da parte sua, aveva parlato dell’esplosione di un camion cisterna e di almeno dieci morti in un primo momento. La stessa agenzia di stampa turca aveva parlato esplicitamente di “attacco terroristico”. Gli ultimi aggiornamenti del Sohr sul bilancio dell'attacco parlano di almeno 46 morti e una cinquantina di feriti. In merito all'esplosione più recente nel quartiere di Mahmoudia, non si hanno ancora informazioni su eventuali vittime. (Res)