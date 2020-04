Cina: coronavirus, chiude ospedale Xiaotangshan di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ospedale Xiaotangshan di Pechino chiude oggi dopo essere stato utilizzato per lo screening e il trattamento dei casi importati lievi di Covid-19 e di quelli sospetti da sottoporre a testi. L'ospedale, situato nel sobborgo settentrionale della capitale e precedentemente utilizzato per mettere in quarantena i pazienti affetti da Sars (Sindrome respiratoria acuta grave), è stato rinnovato e messo in funzione il 16 marzo. Venne costruito, in una sola settimana, nel 2003, quando la Sars si diffuse rapidamente nella Cina continentale. (Cip)