Imprese: Todde (M5S), nel decreto aprile finanziamento a fondo perduto per le piccole aziende

- Problemi col decreto liquidità per la risposta di alcune banche, nel decreto aprile ci sarà un finanziamento a fondo perduto per le piccole imprese. Anche per il turismo e gli albergatori la normalità sarà diversa, la cosa che potremo fare nell'immediato è cercare di puntare sul mercato nazionale. Il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Alessandra Todde (M5S) su Radio Cusano. "Ci sono stati oggettivamente dei problemi nell'erogazione di questo prestito - ha affermato Todde -. Le banche stanno rispondendo in maniera differente, alcune abbastanza velocemente, altre con più difficoltà. Questo purtroppo succede quando una norma deve essere resa fruibile. Che ci sia un problema di liquidità soprattutto per le micro aziende è evidente, infatti nel decreto che vedrà la luce nei prossimi giorni ci sarà un finanziamento a fondo perduto proprio per queste aziende", ha aggiunto il sottosegretario. "Metteremo 8 miliardi per 1 milione e 600 milia aziende. E' importante ricordarsi sempre che queste sono misure non risolutive, la platea che ha bisogno di risorse è più ampia. Purtroppo dovremo convivere ancora con il Coronavirus. Anche per il turismo e gli albergatori la normalità sarà diversa. La cosa che potremo fare nell'immediato è cercare di puntare sul mercato nazionale. Stiamo affrontando questa situazione da due mesi quindi mettere in campo misure così complesse in così poco tempo sicuramente presenta delle problematiche. L'obiettivo di un governo è fare buone norme ma anche vigilare su cosa non funziona per fare in modo che le norme vengano applicate", ha dichiarato. (Rin)