Coronavirus: 132 nuovi casi di contagio in Marocco

- Sono 132 i nuovi casi confermati di coronavirus in Marocco, che fanno salire a 4.252 il totale dei contagi. Lo ha annunciato il direttore del dipartimento dell'epidemiologia e della lotta contro le malattie presso il ministero della Salute di Rabat, Mohamed el Youbi. In una nota in cui fa il punto della situazione epidemiologica del coronavirus nel paese, El Youbi rivela che il numero di persone dichiarate guarite è aumentato fino a martedì alle 16:00, a 778 casi con 83 nuove guarigioni. Il numero di decessi è aumentato a 165 dopo l'annuncio di tre nuovi casi. La provincia di Casablanca-Settat ha ancora il maggior numero di casi di contaminazione (25 per cento), seguita da Marrakech-Safi (21 per cento).(Res)