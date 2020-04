Cina: coronavirus, prevista revisione di 17 leggi sulla salute in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha in programma di formulare o rivedere 17 leggi quest'anno e il prossimo anno per rafforzare le garanzie legali per la salute pubblica. È quanto emerso da un rapporto presentato al Comitato permanente della 13ma Assemblea nazionale del popolo cinese (Npc), per la deliberazione durante la sessione legislativa in corso, che si è aperta domenica 26 aprile e si concluderà oggi. "Dopo anni di duro lavoro, è stato sostanzialmente istituito in Cina un sistema legale di salute pubblica che coinvolge oltre 30 leggi", ha affermato Shen Chunyao, direttore della Commissione affari legislativi del Comitato permanente. Tuttavia, l'epidemia di Covid-19 ha messo in luce alcuni problemi nella legislazione e indicato la necessità di revisioni e miglioramenti sistematici della legge, ha aggiunto Shen. Secondo il rapporto, oltre alla decisione di vietare il commercio illegale di specie selvatiche approvata durante la precedente sessione del Comitato e una revisione della legge sulla prevenzione e il controllo dell'inquinamento ambientale causato dai rifiuti solidi che dovrebbero essere approvati in questa sessione, il piano legislativo sollecita sforzi per formulare la legge sulla bio-sicurezza e rivedere la legge sulla prevenzione delle epidemie. "Miglioramenti rilevanti sono stati proposti anche per il codice civile e per i progetti di modifica del diritto penale", ha affermato Shen.(Cip)