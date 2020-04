Joe Biden vince le primarie democratiche nell'Ohio, il voto era slittato a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden ha vinto con un ampio margine di vantaggio le primarie del Partito democratico nello Stato dell’Ohio, disputate nella giornata di ieri, 28 aprile. Biden ha sconfitto il suo unico avversario, il senatore socialista Bernie Sanders. Il voto, originariamente in programma il 17 marzo, ma rinviato a causa dell’emergenza sanitaria in corso negli Usa, è stato privo di valenza sostanziale: Sanders, infatti, ha già ammesso la sconfitta a livello nazionale, ed espresso il proprio sostegno alla candidatura di Biden alle prossime elezioni presidenziali Usa, in programma nel mese di novembre.Nel 2016 il presidente Usa in carica, Donald Trump, ha vinto nell’Ohio con sei punti di vantaggio sulla sua avversaria democratica, Hillary Clinton, ma il suo predecessore, il democratico Barack Obama, si era aggiudicato lo Stato sia nel 2008 che nel 2012. Nei giorni scorsi il senatore Sanders ha sospeso la propria campagna elettorale, ma non ha rimosso il suo nominativo dalle schede delle rimanenti primarie di partito, con l’obiettivo di conquistare quanti più delegati possibili in vista della convenzione nazionale del partito, in programma la prossima estate.Lo scorso fine settimana New York è diventato il primo Stato a cancellare le primarie del Partito democratico Usa per i timori legati al coronavirus. Lo ha comunicato, riporta l'emittente "Cnn", il co-presidente del Board of Elections di New York. Douglas Kellner ha spiegato che la decisione è dovuta al ritiro dalla competizione del senatore del Vermont Bernie Sanders, che "sostanzialmente ha reso le primarie fittizie"."In un momento in cui l'obiettivo è quello di evitare inutili contatti sociali, la nostra conclusione è stata che non vi era alcun scopo nel tenere primarie di facciata che potessero aumentare sensibilmente il rischio sia per gli elettori che per i lavoratori ai seggi", ha spiegato Kellner. La mossa è stata contestata dai responsabili della campagna di Sanders, che la ritengono un "oltraggio" e "un duro colpo per la democrazia statunitense". La decisione non è stata ancora approvata dal Comitato nazionale democratico, che ha giurisdizione sulle sezioni statali del partito. Diversi Stati, in queste settimane, hanno rinviato le loro primarie a causa della pandemia. (Nys)