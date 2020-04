Cina: settore agricolo cresce nel primo trimestre nonostante epidemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario ha anche osservato che i prezzi della carne suina continuano a scendere da dieci settimane consecutive, mentre i prezzi di altri prodotti agricoli sono tornati ai livelli pre-epidemia. "Il paese rafforzerà inoltre un sostegno mirato per garantire l'occupazione e aumentare i redditi delle persone bisognose per mitigare gli impatti del virus", ha affermato Wei. Il ministero ha suggerito misure su più fronti, come il ripristino del turismo rurale, la creazione di posti di lavoro attraverso l'attuazione di progetti di infrastrutture rurali, fornendo un maggiore sostegno finanziario alle persone che rientrano o si spostano nelle aree rurali per avviare attività commerciali e offrire una maggiore formazione professionale. Sui Pengfei, un altro funzionario del ministero, ha sottolineato che in un momento speciale come questo, la Cina si impegnerà a garantire la produzione interna di cereali e la fornitura di prodotti agricoli. "A tal fine, la Cina rafforzerà il coordinamento con i paesi e le istituzioni internazionali e sosterrà il commercio e la cooperazione Sud-Sud nel settore agricolo", ha affermato Sui. (segue) (Cip)