Cina: settore agricolo cresce nel primo trimestre nonostante epidemia (3)

- Secondo il recente rapporto "China Agricultural Outlook (2020-2029)", pubblicato dalla China Agricultural Outlook Conference 2020, il focus dello sviluppo agricolo cinese si sposterà dall'aumento della produzione al miglioramento della qualità: la produzione e l'offerta di prodotti ecologici, di alta qualità e sicuri aumenterà in modo significativo, la trasformazione e il miglioramento dell'agricoltura in Cina accelereranno significativamente nei prossimi dieci anni e il livello di ammodernamento agricolo migliorerà costantemente. Il documento ha riassunto e rivisto la situazione del mercato di 18 principali prodotti agricoli nel 2019, ha fatto proiezioni su produzione, consumo, commercio e prezzi nei prossimi dieci anni. Secondo il documento, la varietà di cereali alimentari continuerà ad essere ampliata, con l'area di semina in costante calo. Gli aumenti della resa agricola – la quantità di prodotto raccolto riferita alla superficie coltivata – promuoveranno la crescita costante della produzione di riso e grano, con un tasso medio annuo inferiore all'uno per cento nei prossimi dieci anni. La produzione di soia e latte crescerà a un tasso medio annuo del tre per cento; quella di mais, frutta e pollame dal due al tre per cento, mentre quella di carne di maiale, manzo e montone, zucchero, verdure e patate crescerà dall'uno al due per cento. (segue) (Cip)