Cina: settore agricolo cresce nel primo trimestre nonostante epidemia (4)

- Il rapporto afferma che la crescita della popolazione cinese porterà al continuo aumento del consumo di cibo. Nei prossimi dieci anni, il consumo interno totale di riso e grano dovrebbe aumentare rispettivamente del 2,4 e dell'11,8 per cento. L'aumento della produzione di bestiame guiderà l'espansione del consumo di mangimi di cereali e soia. Il consumo interno totale di mais e soia dovrebbe aumentare rispettivamente del 18,7 e del 14,5 per cento. L'andamento mutevole del consumo alimentare cinese stimolerà la domanda di prodotti animali. I consumi interni totali di carne, pollame, latticini e prodotti ittici dovrebbero aumentare rispettivamente del 20,7, dell'8,9, del 39,5 e del 9,8 per cento. Il settore agricolo cinese sarà ulteriormente aperto al mondo esterno. Il commercio internazionale di prodotti agricoli diventerà sempre più attivo e la Cina rimarrà il più grande importatore mondiale di prodotti agricoli, prevede il rapporto. Le partnership commerciali della Cina con gli Stati Uniti, il Brasile, l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), l'Unione europea (Ue), l'Australia e i paesi che partecipano al Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) si rafforzeranno. Le importazioni agricole continueranno a crescere e le fonti di importazione saranno più diversificate. Le importazioni di grano e mais dovrebbero aumentare rispettivamente del 67,1 e del 74,6 per cento. Le importazioni di semi di soia dovrebbero raggiungere i 99,52 milioni di tonnellate, con un aumento del 7,5 per cento, e le importazioni di zucchero continueranno ad aumentare, con una crescita prevista del 142,7 per cento, secondo il documento. (segue) (Cip)