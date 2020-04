Cina: settore agricolo cresce nel primo trimestre nonostante epidemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede anche che le importazioni cinesi di carne suina aumenteranno in modo significativo nei primi dieci anni e diminuiranno rapidamente nel periodo successivo a causa della ripresa della produzione, mentre le importazioni di carne bovina e montone continueranno ad aumentare. Le importazioni di prodotti lattiero-caseari e ittici dovrebbero aumentare rispettivamente del 46,8 e del 37,5 per cento nei prossimi dieci anni. Le esportazioni di prodotti tradizionalmente competitivi, tra cui frutta, verdura e prodotti ittici, manterranno la crescita, con tassi medi annui rispettivamente del 5,9, 3,2 e 1,3 per cento. Il rapporto evidenzia inoltre che l'offerta di cereali da foraggio sarà limitata e prevede che i prezzi del mais aumenteranno moderatamente. I prodotti ad alta intensità di terra come la soia, il cotone, lo zucchero e l'olio vegetale scarseggeranno, con un'elevata dipendenza dalle importazioni e una stretta correlazione dei prezzi in patria e all'estero, secondo il rapporto. La conferenza China Agricultural Outlook, organizzata dall'Istituto di informazione agricola dell'Accademia cinese delle scienze agricole, pubblica il rapporto China Agricultural Outlook da sei anni. (Cip)