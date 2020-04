Giordania: Banca mondiale approva piano da 20 milioni di dollari per lotta al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha approvato un progetto da 20 milioni di dollari per sostenere la Giordania nella lotta al coronavirus. Lo riferisce il quotidiano "Jordan Times". L’iniziativa sarà indirizzata a sostenere gli sforzi del ministero della Salute giordano nella prevenzione, individuazione e risposta al coronavirus. Il progetto rientra nel pacchetto da 6 miliardi di dollari che la Banca mondiale ha approvato lo scorso 2 aprile al fine di contribuire alla lotta contro la pandemia portata avanti dai paesi in via di sviluppo. Il responsabile regionale della Banca mondiale per il Medio Oriente, Saroj Kumar Jha, ha espresso apprezzamento per le misure prese dal ministro della Salute giordano nell'affrontare l'emergenza sanitaria. (Res)