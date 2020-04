Libia: presidente tunisino Saied, rifiutiamo qualsiasi soluzione non politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia sostiene la legittimità internazionale in Libia e rifiuta qualsiasi soluzione non politica nel paese vicino. Lo ha detto il presidente tunisino, Kais Saied, durante un incontro avuto ieri con il ministro degli Esteri, Nourddine Erray. Secondo una dichiarazione della presidenza tunisina, Saied ha confermato che il suo paese rinnova il rifiuto di qualsiasi pregiudizio nei confronti dell'unità della Libia, aggiungendo che "non esiste soluzione in Libia se non politica basata sul consenso interno senza interferenze straniere".(Tut)