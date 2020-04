Libia: Williams (Unsmil) accoglie con favore iniziativa Saleh e la considera segnale positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo ad interim della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Stephanie Williams, ha accolto con favore l'iniziativa politica annunciata dal presidente della Camera dei rappresentanti (parlamento di Tobruk-Bengasi) Aguila Saleh per porre fine alla crisi libica, considerandola un "segnale positivo". Lo si legge sul profilo Twitter della missione Unsmil. Williams ha contattato Saleh "per consultarsi circa gli ultimi sviluppi nell’ambito dei suoi sforzi in corso per fermare la guerra e trovare una soluzione politica alla crisi libica comunicando con i partiti libici". Williams ha assicurato il presidente della Camera dei rappresentanti circa "l'importanza di ascoltare i libici nei loro appelli a favore di una tregua umanitaria che coincide con il Ramadan e di tornare al processo politico il più presto possibile per porre fine allo stato della guerra". Saleh ha annunciato giovedì scorso un'iniziativa politica in otto punti che si concentra sulla ristrutturazione dell'attuale autorità esecutiva, frutto dell'accordo politico firmato a Skhirat e sulla ri-selezione dei suoi membri in base alle tre regioni storiche: Cirenaica, Tripolitania e Fezzan), riscrivendo la Costituzione, proseguendo le attività del parlamento fino a quando non si terranno nuove elezioni legislative.(Lit)