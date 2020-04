Usa: senatori repubblicani torneranno a Washington nonostante passo indietro del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri repubblicani del Senato federale degli Stati Uniti torneranno a Washington la prossima settimana, nonostante la decisione dei leader di Camera e Senato di fare un passo indietro e rinviare ancora la ripresa delle attività parlamentari, su pressione dei membri democratici della Camera. Lo scrive “The Hill”. La posizione diametralmente opposta di Repubblicani e Democratici in merito all’opportunità e alla sicurezza di riprendere i lavori delle Camere, mentre gli Usa iniziano ad allentare alcune delle restrizioni economiche adottate in risposta alla pandemia di coronavirus, evidenzia come neanche quest’ultima abbia blandito l’aspra partigianeria che ormai da anni caratterizza la politica statunitense. Tra i due partiti prosegue frattanto lo scontro in merito all’entità e alla portata dei prossimi provvedimenti di stimolo economico, che andranno ad aggiungersi a quelli da oltre 2mila miliardi già varati dal Congresso. I Democratici premono per un approccio espansivo che faccia avanzare diversi loro capisaldi politici: dalla liberalizzazione dei flussi migratori all’espansione dell’assistenza sanitaria, dall’introduzione di nuovi obblighi per le aziende a sostegno della “parità di genere” sino all’aumento dei finanziamenti per la cosiddetta “green economy”. (Nys)