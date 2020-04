Giappone: piccole aziende e catene di ristorazione faticano a preservare i posti di lavoro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Boj partecipa ad una risposta concertata delle maggiori banche centrali del Globo alla crisi causata dalla diffusione del nuovo ceppo di coronavirus a livello globale. Nonostante la Boj abbia già portato i tassi di riferimento a lungo termine a zero, e spinto quelli a breve termine in territorio negativo (meno 0,1 per cento), gli economisti affermano che la banca disponga ancora di “munizioni” tese a sostenere i mercati e stabilizzare l’economia giapponese, che pare indirizzata verso una recessione. Il governatore della Boj, Haruhiko Kuroda, ha partecipato il mese scorso ad una videoconferenza con i ministri delle Finanze e i banchieri centrali dei paesi del G7, cui è seguito il 18 e 19 marzo un incontro per la definizione dei nuovi indirizzi di politica monetaria. La Federal Reserve ha annunciato proprio in quei giorni un taglio dei tassi di riferimento di 25 punti base. (segue) (Git)