Usa-Corea del Nord: intensificata attività di intelligence sulla sorella di Kim Jong-un (3)

- Moon Chung-in, consigliere speciale per la sicurezza nazionale del presidente sudcoreano Moon Jae-in, ha dichiarato durante una intervista all’emittente televisiva statunitense “Cnn” che il leader nordcoreano “è vivo e sta bene”. “La posizione del nostro governo è netta”, ha dichiarato il funzionari. “Kim Jong-un è vivo e sta bene”. Secondo Moon, nei giorni scorsi Kim si è trattenuto a Wonsan, come ipotizzato da alcune indiscrezioni e come suggerito da immagini satellitari, che avrebbero ripreso proprio in quella località costiera il convoglio ferroviario speciale riservato al leader nordcoreano. “Non abbiamo nulla da confermare, e nessun movimento speciale è stato rilevato sinora all’interno della Corea del Nord”, ha dichiarato il consigliere del presidente sudcoreano Monn. Il ministro sudcoreano dell’Unificazione, Kim Yeon-chul, ha ribadito a sua volta oggi che Seul è “fiduciosa” delle proprie valutazioni, che ha formulato “sulla base di un complesso processo di raccolta di intelligence e valutazioni”. (segue) (Nys)