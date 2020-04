Usa-Corea del Nord: intensificata attività di intelligence sulla sorella di Kim Jong-un (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un treno probabilmente appartenente a Kim Jong-un è stato avvistato presso la stazione ferroviaria che serve il complesso di Wonsan riservato al leader della Corea del Nord. Lo riferisce “38 North”, sito di analisi sugli affari nordcoreani, che pubblica una serie di immagini satellitari. Il treno lungo circa 250 metri è stato visto il 21 e il 23 aprile. L’avvistamento non offre indicazioni sullo stato di salute di Kim, ma è un elemento che si aggiunge alle dichiarazioni rese nei giorni scorsi da fonti sudcoreane e statunitensi al quotidiano “The Washington Post” sulla presenza di Kim nella località balneare. Oggi il quotidiano “Rodong Sinmun”, organo del Comitato centrale del Partito del lavoro della Corea del Nord, riferisce che Kim ha inviato, in una data non specificata, una lettera di ringraziamento ai lavoratori che hanno contribuito alla costruzione della città di Samjiyon. La sezione dedicata alle “attività del leader supremo” è ancora ferma al 12 aprile. L’agenzia di stampa di Stato “Korean Central News Agency” (“Kcna”), invece, riferisce che Kim ha ricevuto il 24 aprile un messaggio di congratulazioni da parte di Gennadij Zjuganov, segretario del Comitato centrale del Partito comunista della Federazione Russa, per il primo anniversario, caduto ieri, del vertice di Vladivostok con il presidente russo, Vladimir Putin. (segue) (Nys)