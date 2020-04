Usa-Corea del Nord: intensificata attività di intelligence sulla sorella di Kim Jong-un (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima apparizione pubblica di Kim risale all’11 aprile, in occasione della riunione del Politburo del Partito del lavoro. Il 15 aprile, Kim ha mancato l’annuale visita al Palazzo del Sole di Kumsusan, il mausoleo dedicato al nonno Kim Il-sung, per la prima volta dalla sua ascesa al potere, nel 2011. Mentre si rincorrono le voci sulla sua salute il quotidiano sudcoreano “Dong-A Ilbo” ha riferito ieri che gli Stati Uniti hanno rilevato segnali di preparativi per il lancio di un missile dalla base di Sondok, nella provincia dell’Hamgyong Meridionale. Precedentemente anche il ministro degli Esteri della Corea del Sud, Jeong Kyeong-doo, citato dall’agenzia sudcoreana “Yonhap”, ha affermato che nel Nord c’è stato di recente “un insolito aumento delle attività di ispezione per la prontezza operativa, in particolare dell’artiglieria e della forza aerea”. (segue) (Nys)