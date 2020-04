Usa-Corea del Nord: intensificata attività di intelligence sulla sorella di Kim Jong-un (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successore, Kim Jong-il, ordino così l’edificazione di una struttura ospedaliera privata proprio a Hyang San, giudicato un sito ideale per la sua natura appartata e la relativa vicinanza alla capitale. Secondo le fonti citate da “Daily Nk”, la struttura è stata dotata “delle migliori apparecchiature mediche dalla Germania e dal Giappone”, e i medici che vi operano rappresentano l’eccellenza della sanità nordcoreana, tanto che “pur vivendo a Hyang San, le loro carte d’identità citano come luogo di residenza il distretto Jung di Pyongyang, ed è loro concesso lo stesso trattamento riservato ai residenti della capitale”. Indiscrezioni citate dalla stampa sudcoreana affermano che l’operazione chirurgica cui è stato sottoposto Kim Jong-un sia stata però affidata allo specialista di un altro ospedale, il Kim Man-yoo hospital; si tratterebbe di un veterano esperto in patologie cardiovascolari, che come diversi specialisti della clinica privata di Kim avrebbe preso parte a programmi di specializzazione in Germania. Queste ed altre indiscrezioni mancano però di alcun riscontro ufficiale, tanto che non mancano, in rete, anche pareri di esperti secondo cui il leader nordcoreano potrebbe essere deceduto, e il regime si starebbe preparando a fargli succedere la sorella, Ki Yo-jong, che questo mese è stata anche riammessa quale membro del Politburo del Partito del lavoro nordcoreano. (Nys)