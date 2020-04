Usa: Biden vince le primarie del Partito democratico nell’Ohio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso fine settimana New York è diventato il primo Stato a cancellare le primarie del Partito democratico Usa per i timori legati al coronavirus. Lo ha comunicato, riporta l'emittente "Cnn", il co-presidente del Board of Elections di New York. Douglas Kellner ha spiegato che la decisione è dovuta al ritiro dalla competizione del senatore del Vermont Bernie Sanders, che "sostanzialmente ha reso le primarie fittizie". "In un momento in cui l'obiettivo è quello di evitare inutili contatti sociali, la nostra conclusione è stata che non vi era alcun scopo nel tenere primarie di facciata che potessero aumentare sensibilmente il rischio sia per gli elettori che per i lavoratori ai seggi", ha spiegato Kellner. La mossa è stata contestata dai responsabili della campagna di Sanders, che la ritengono un "oltraggio" e "un duro colpo per la democrazia statunitense". La decisione non è stata ancora approvata dal Comitato nazionale democratico, che ha giurisdizione sulle sezioni statali del partito. Diversi Stati, in queste settimane, hanno rinviato le loro primarie a causa della pandemia. (Nys)