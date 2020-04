Hong Kong: coronavirus, i dipendenti pubblici tornano a lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha annunciato il graduale ritorno al lavoro di tutti i dipendenti pubblici della ex-colonia britannica, dopo la sospensione delle attività d’ufficio decretato nel pieno dell’emergenza causata dal coronavirus. Il rientro al lavoro dei dipendenti dell’amministrazione pubblica honkonese avverrà a partire dalla prossima settimana. Hong Kong registra un aumento giornaliero dei casi di contagio a cifra singola sin dallo scorso 12 aprile, e da allora non ha segnalato talvolta alcun nuovo caso giornaliero. “Quando la pandemia era grave, abbiamo dovuto chiudere, Ora che si è stabilizzata, è giusto revocare alcune delle misure” di contenimento del virus, ha detto Lam nel corso di una conferenza stampa. “Dopo attenta considerazione, abbiamo deciso di riprendere i normali servizi governativi in due fasi, a partire dal 4 maggio “, ha spiegato il capo dell’amministrazione di Hong Kong. Nella regione speciale resta in vigore il divieto di assembramenti di grandi dimensioni. (segue) (Cip)