Hong Kong: coronavirus, i dipendenti pubblici tornano a lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha presentato la scorsa settimana cinque nuovi ministri, protagonisti di un rimpasto che secondo il capo dell’amministrazione regionale servirà a rendere più efficiente la ricostruzione economica, una volta superata l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Lam ha negato che gli avvicendamenti ai vertici delle istituzioni di Hong Kong, così come la decisione di prorogare le restrizioni sociali varate in risposta alla pandemia, siano legati ai disordini che hanno funestato l’ex colonia britannica sin dallo scorso anno. Tali disordini erano stati innescati dal tentativo dell’amministrazione Lam di approvare una riforma delle norme sull’estradizione, giudicata da molti honkonesi una cessione di autonomia e libertà civili al governo centrale cinese. Le durissime proteste anti-governative innescate da quel disegno di legge, che hanno paralizzato Hong Kong per mesi, sono state sopite all’inizio di quest’anno, anche nella loro dimensione mediatica, dall’irruzione della crisi sanitaria globale. Nelle scorse settimane, però, il durissimo braccio di ferro in atto tra le forze pro-democrazia di Hong Kong e l’amministrazione Lam, mediatrice delle istanze di progressiva integrazione sociale e politica provenienti da Pechino, è proseguito a livello sotterraneo: lo dimostra il recentissimo arresto di 15 attivisti democratici honkonesi, incluso Martin C. Lee, uno dei “padri” della Legge Fondamentale tuttora in vigore in quel territorio, e fondatore del Partito democratico di Hong Kong. (segue) (Cip)