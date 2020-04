Hong Kong: coronavirus, i dipendenti pubblici tornano a lavoro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore e più esplicito segnale della riaccensione delle tensioni politiche ad Hong Kong è giunto due settimane fa, con l’arresto di 15 noti attivisti democratici, incluso l’81enne Martin C. Lee, noto ad Hong Kong come “padre della democrazia” per il suo contributo alla stesura della Legge Fondamentale. L’arresto è scattato ufficialmente sulla base di accuse di violazione delle norme di distanziamento sociale in vigore dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Proprio alla vigilia degli arresti, l’Ufficio di collegamento del governo cinese ad Hong Kong aveva esortato l’amministrazione locale a varare nuove leggi sulla sicurezza, aggiungendo – di qui l’intervento diretto di Pechino – di non essere vincolato dalle clausole della Legge Fondamentale di Hong Kong. Gli arresti dello scorso fine settimana hanno suscitato condanne a livello locale e internazionale. (segue) (Cip)