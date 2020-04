Coronavirus: Usa, superato il milione di contagi, con oltre 58 mila decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno 1.008.066 casi di persone positive al coronavirus negli Stati Uniti, e almeno almeno 58.126 decessi, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il presidente Donald Trump ha dichiarato in una conferenza stampa ieri sera che gli Stati Uniti - di gran lunga il Paese al mondo più colpito dalla pandemia - si stanno avvicinando alla capacità di effettuare circa cinque milioni di test al giorno. In realtà, riporta "Cnn", la capacità degli Stati Uniti è ferma a circa 200 mila al giorno, con circa 5,8 milioni di test già effettuati. Trump è convinto che prima o poi il numero di contagi di coronavirus "arriverà a zero", ha detto durante un briefing alla Casa Bianca. Il numero di contagi rilevato dalla Johns Hopkins riguarda tutti e 50 gli Stati federali e gli statunitensi rimpatriati. (Nys)