Coronavirus: Trump, ci stiamo avvicinando ai cinque milioni di test al giorno

- Gli Stati Uniti si stanno "avvicinando molto" all'effettuazione di cinque milioni di test per coronavirus al giorno. Lo ha detto il presidente, Donald Trump, durante una conferenza stampa. Lo riporta l'emittente "Cnn". che sottolinea come attualmente il Paese non vada oltre una media di 200 mila test al giorno, per un totale di circa 5,8 milioni di test effettuati dall'inizio della pandemia. Trump ha poi spiegato ai giornalisti perché ritiene che sia una buona idea far ripartire l'economia degli Stati anche senza vaccino o un trattamento affidabile per il Covid-19, la malattia causata dal virus: "Penso che quello che sta succedendo ora poi scomparirà". "Stiamo facendo un lavoro che nessuno ha mai fatto prima", ha affermato il presidente. (Nys)