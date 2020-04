Usa: Fitch taglia il rating dell’Italia a BBB-, stabile l’outlook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fitch ha tagliato il rating dell'Italia, portandolo da "BBB" a "BBB-". L'outlook del Paese è stabile. Il debito è così a un gradino sopra il “livello spazzatura”. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale in una nota, sottolineando che la prossima data di revisione del rating per l'Italia è programmata per il 10 luglio 2020. Fitch ha tuttavia ritenuto "che gli sviluppi nel Paese comportino una modifica rispetto alla data programmata". Il declassamento, sottolinea l'agenzia, "riflette il significativo impatto della pandemia globale Covid-19 sull'economia italiana e sulla posizione fiscale del sovrano". Fitch prevede una contrazione del PIL dell'8 per cento nel 2020 e i rischi per questa previsione di base sono rivisti al ribasso, poiché si presume che il coronavirus possa essere contenuto nel 2020, portando a una ripresa economica relativamente forte nel 2021. In caso di un secondo ondata di infezioni e la diffusa ripresa delle misure di blocco, "i risultati economici sarebbero più deboli per il 2020 e il 2021". (segue) (Nys)