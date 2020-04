Usa: TripAdvisor licenzia 900 dipendenti e chiude sedi a Boston e San Francisco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TripAdvisor ha annunciato oggi che licenzierà 900 dipendenti, ovvero circa il 25 per cento della sua forza lavoro, a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus sulla domanda di viaggio. Saranno interessati più di 600 dipendenti che lavorano negli Stati Uniti e in Canada e quasi 300 dipendenti che lavorano in altri Paesi. Lo ha annunciato l'emittente "Cnn". La società ha anche dichiarato che avrebbe messo in cassa integrazione un numero non precisato di dipendenti e avrebbe chiuso gli uffici di San Francisco e Boston. "Tutte queste azioni, sebbene difficili, offriranno a TripAdvisor una maggiore flessibilità finanziaria e ci consentiranno di gestire meglio il business in questo momento di incredibile incertezza e instabilità", ha dichiarato l'amministratore delegato della società, Steve Kaufner, in una note. Le azioni di TripAdvisor sono calate del 40 per cento dall'inizio dell'anno. (Nys)