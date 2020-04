Usa: la Small Business Administration approva solo mille domande di aiuti per le piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bank of America ha inviato 184 mila domande di protezione del personale alla Small Business Administration degli Stati Uniti, per conto di piccole imprese che ne avevano fatto richiesta, ma finora sono stati approvati soltanto mille prestiti. Lo riporta l'emittente "Cnn". Sebbene l'Sba non abbia immediatamente risposto alla richiesta di un commento da parte di "Cnn" un alto funzionario dell'amministrazione ha difeso l'agenzia citando il numero di domande approvate tra tutti i finanziatori. L'Sba ha approvato oltre 500 mila prestiti del valore di oltre 55 miliardi di dollari, secondo il funzionario. Due settimane fa l'Sba aveva pubblicato le linee guida che avrebbero consentito alle piccole imprese di partecipare al Paycheck Protection Program approvato dal Congresso degli Stati Uniti, un maxi-piano di aiuti economici per impedire che le società private licenzino i propri dipendenti durante la crisi del coronavirus.(Nys)