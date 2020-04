Usa: JetBlue rende obbligatorie le mascherine per i passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- JetBlu è diventata la prima grande compagnia aerea statunitense ad annunciare che richiederà a tutti i passeggeri di indossare le protezioni per il viso per impedire la diffusione di Covid-19. Lo riporta la stampa internazionale. La società ha pubblicato un avviso su Twitter affermando che tutti i clienti devono indossare una copertura per il viso durante i voli, il check-in, l'imbarco e la partenza a partire dal 4 maggio. La mascherina potrà essere di stoffa o di materiale sintetico. JetBlue ha aggiunto che i bambini piccoli che non sono in grado di mantenere una copertura per il viso saranno esenti dall'obbligo. La compagnia aerea aveva già richiesto ai membri dell'equipaggio di indossare le mascherine per il viso dalla fine di marzo, e ha ridotto il numero di posti disponibili sui voli per consentire la distanza tra i passeggeri. (Nys)