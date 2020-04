Giappone: opinione pubblica divisa su introduzione clausola di emergenza costituzionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricadute occupazionali della pandemia di coronavirus in Giappone potrebbero innescare un significativo aumento della disoccupazione tra i lavoratori precari, e alcuni economisti ritengono che il numero dei disoccupati potrebbe aumentare di un milione di unità entro la fine dell’anno, peggio di quanto accaduto nel paese dopo la crisi finanziaria del 2008-2009. Lo scorso 7 aprile 30 organizzazioni, inclusa la Confederazione dei sindacati del lavoro giapponese e l’Associazione degli avvocati del lavoro del Giappone, hanno tenuto una videoconferenza per discutere gli scenari possibili e le relative contromisure. “Dall’inizio di marzo abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni in merito alla chiusura delle attività, ma dalla fine del mese scorso le richieste hanno riguardato soprattutto i licenziamenti” ha dichiarato uno dei partecipanti all’agenzia di stampa “Kyodo”. I sindacati regionali hanno già segnalato un accorciamento dei contratti di molti lavoratori a tempo determinato. (segue) (Git)