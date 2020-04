Giappone: opinione pubblica divisa su introduzione clausola di emergenza costituzionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha annunciato la scorsa settimana l’estensione all’intero territorio nazionale dello stato di emergenza sanitaria già in vigore a Tokyo, Osaka, e alle prefetture di Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo e Fukuoka. Il premier ha aggiunto che il governo assisterà ogni singolo cittadino giapponese, indipendentemente dall’età, con un contributo in contanti di 100mila yen (930 dollari). Abe ha infine approvato la manovra straordinaria di bilancio necessaria a finanziare le ingenti misure di sostegno economico varate dal governo giapponese per fronteggiare la pandemia di coronavirus. L’estensione dello stato di emergenza a tutte e 47 le prefetture del Giappone, ed alla sua popolazione di 126 milioni di abitanti, è stata accolta perlopiù positivamente dalle amministrazioni locali. “Ho deciso di porre tutte le prefetture in stato di emergenza per limitare il numero delle infezioni in tutte le zone del paese, e specialmente per limitare al minimo gli spostamenti delle persone, specie durante le festività della Golden Week (dal 26 aprile al 5 maggio)”, ha spiegato il primo ministro. Lo stato di emergenza non comporta l’arresto economico, ma causerà comunque un danno alle attività produttive del paese. (segue) (Git)