Coronavirus: Usa, per il virologo Fauci scoperte novità "sconcertanti" e "illuminanti"

- Confrontando la ricerca sul coronavirus con i primi giorni di ricerca sull'Hiv, il virologo della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci, oggi ha detto che i ricercatori continuano a fare scoperte inaspettate su come l'infezione danneggia il corpo umano, che potrebbero produrre nuove vie per trattamento. "Stiamo vedendo cose che non sono state notate nel grande caos dell'esplosione dei casi, prima in Cina, poi in Europa e ora negli Stati Uniti", ha detto all'emittente "Cnn". "Ora stiamo iniziando a vedere cose che da un lato sono sconcertanti ma dall'altro sono illuminanti".Fauci ha affermato che le autopsie dei polmoni di coloro che sono morti a causa del virus, in particolare, stanno rivelando "cose ​​che non ci aspettavamo" che sono "affascinanti e istruttive". "Abbiamo molto da imparare", ha detto Fauci durante un'intervista con "Cnn". Fauci, che ha conquistato grande popolarità in questi giorni come uno dei massimi esperti di coronavirus del Paese, è stato un importante ricercatore del governo durante l'epidemia di Hiv negli anni Ottanta. (Nys)