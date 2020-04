Usa: Hillary Clinton annuncia il suo appoggio a Joe Biden per le presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hillary Clinton ha annunciato il suo sostegno a Joe Biden, futura nomination del Partito democratico statunitense per le presidenziali di novembre. Lo riporta il "New York Times". Clinton ha annunciato il suo appoggio durante una conversazione online con Biden sull'impatto del coronavirus sulle donne. "Voglio aggiungere la mia voce alle molte che ti hanno appoggiato per essere il nostro presidente", ha detto l'ex candidata alla Casa Bianca nel 2016. Spiegando di essere "entusiasta di far parte della tua campagna - non solo per appoggiarti, ma per aiutarti a evidenziare molti dei problemi che sono in gioco in queste elezioni presidenziali". Clinton aveva già anticipato l'appoggio per Biden sul suo profilo Twitter, poche ore prima, rivelando che sarebbe apparsa all'evento virtuale con l'ex vicepresidente. Secondo il "Nyt", il riemergere di Clinton dimostra la sua costante influenza nel partito, la sua popolarità tra le donne immutata negli anni, e serve anche come promemoria per la sinistra democratica sui pericoli di un partito diviso. (Nys)