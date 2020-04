Coronavirus: Di Maio invita partiti alla responsabilità su misure allentamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, invita alla responsabilità, sull’allentamento delle misure contro il coronavirus. In un messaggio sul suo profilo Facebook, il responsabile della Farnesina ha dichiarato: “Davanti ai morti, davanti ai numeri del contagio che aumentano nei paesi esteri dove sono state allentate le misure, davanti alla prudenza di questo governo che pensa a tutelare la vita dei cittadini, ognuno di noi dovrebbe avere un atteggiamento responsabile, soprattutto chi ricopre incarichi politici. Secondo Di Maio, “gli italiani non possono veder litigare i partiti mentre i propri cari sono in ospedale”. Il ministro ha chiesto “maggiore responsabilità a tutti, la stessa responsabilità che gli italiani stanno mostrando giorno dopo giorno”. Il ministro ha osservato che “sul piatto non ci sono punti percentuali da guadagnare nei sondaggi, non c’è una campagna elettorale da vincere”, ha “il futuro del paese e la vita di milioni di famiglie”. Di Maio ha ricordato che ora la curva sta scendendo, ma non è possibile abbassare la guardia. “Non possiamo. Ci sono tante persone che hanno sacrificato la propria vita per quella del prossimo. La loro memoria va onorata, lavorando seriamente e facendo cose di buon senso. Ripartiremo e lo faremo con intelligenza”, ha concluso.(Res)