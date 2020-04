Usa: coronavirus, per Trump il numero di contagi prima o poi "scenderà a zero"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sostiene che il numero di casi di coronavirus prima o poi si ridurrà a zero, un'affermazione che aveva già fatto a febbraio, quando i contagiati erano appena 15. Lo riporta l'emittente "Cnn". Quando un giornalista ha chiesto a Trump come gli Stati Uniti abbiano fatto ad arrivare alla soglia del milioni di contagiati, Trump ha confermato le sue previsioni: "Alla fine scenderà a zero". Aggiungendo: "Facciamo molti più test di qualsiasi altro Paese. Compariranno più casi perché stiamo facendo molti più test". Trump si è poi difeso dalle accuse spiegando che "molti bravissimi esperti" hanno affermato che il Covid-19 non avrebbe mai avuto ripercussioni sugli Stati Uniti. "Gli esperti hanno sbagliato. Molte persone hanno sbagliato e molte persone non sapevano che sarebbe stato così grave", ha detto Trump. Attualmente almeno 57.266 statunitensi sono morti di coronavirus, secondo i dati della Johns Hopkins University.(Nys)