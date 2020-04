Usa: polemiche per Mike Pence che visita un'ospedale senza mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha detto ai giornalisti di non aver indossato una maschera mentre era in visita presso un ospedale in Minnesota perché si sottopone regolarmente a test per il coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". Secondo diverse fonti giornalistiche Pence aveva suscitato le critiche di molti commentatori sui social perché non indossava la maschera nonostante tutti i suoi collaboratori ritratti nelle foto ufficiali durante la visita lo facessero, e nonostante gli fosse stato chiesto di farlo prima di entrare. "Come vicepresidente degli Stati Uniti, sono regolarmente testato per il coronavirus e tutti coloro che sono intorno a me sono testati per il coronavirus”, ha detto Pence. "Dal momento che non ho il coronavirus, ho pensato che sarebbe stata una buona opportunità per me essere qui.. e guardare (il personale) negli occhi e dire grazie", ha continuato. Secondo "Cnn", Pence era stato informato delle nuove regole sull'obbligatorietà della mascherina negli ospedali prima di visitare la Mayo Clinic. (Nys)