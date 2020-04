Trasporti: per fase 2 anche i monopattini elettrici sharing, giunta Raggi approva linee guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina ha approvato questa sera la delibera che contiene le linee guida per il servizio di sharing dei monopattini elettrici. Il provvedimento, che non dovrà passare in Assemblea capitolina, stabilisce le regole fondamentali per le aziende che vorranno erogare il servizio nella Capitale. Nei prossimi giorni il dipartimento Mobilità provvederà a redigere e pubblicare un avviso pubblico per i provider interessati. Entro poche settimame, dunque, in soccorso ai trasporti romani alle prese con la fase 2 dell'emergenza coronavirus potrebbe arrivare anche il monopattino elettrico in versione sharing. In una commissione capitolina Mobilità di alcuni mesi fa era emerso che le linee guida per il servizio sarebbero state molto snelle. Solo due limiti: ogni operatore dovrà fornire un minimo di 750 e un massimo di mille monopattini. (Rer)