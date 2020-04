Infrastrutture: Aspi, esercizio 2019 chiuso con perdita di 291 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato dell’esercizio 2019 di Autostrade per l’Italia (Aspi) registra una perdita pari a 291 milioni di euro: un netto calo rispetto all’utile di 618 milioni registrato nel 2018 dovuto essenzialmente all’accantonamento a fondo oneri di 1,5 miliardi di euro correlato all’impegno previsto nelle interlocuzioni in corso con il governo e con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la chiusura delle contestazioni avanzate a seguito del crollo del Ponte Morandi il 14 agosto del 2018. Lo si apprende dal comunicato stampa relativo alla riunione odierna del consiglio di amministrazione che ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del 2019. In calo anche il patrimonio netto, che al 31 dicembre 2019 ammonta a 1,463 miliardi di euro con un calo su base annuale di 637 milioni, e l’indebitamento finanziario netto, che attestandosi a 8,66 miliardi di euro ha registrato un decremento di 366 milioni rispetto al 2018. (segue) (Com)