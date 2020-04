Infrastrutture: Aspi, esercizio 2019 chiuso con perdita di 291 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aumento invece i ricavi operativi, che hanno raggiunto i 4,083 miliardi di euro con un lieve incremento di 79 milioni. Ha registrato poi una riduzione il margine operativo lordo (Ebitda), che con un calo di 1,281 miliardi di euro si è attestato a 710 milioni: un decremento da imputare soprattutto all’accantonamento di 1,5 miliardi di euro a fronte della disponibilità offerta dalla società al concedente di farsi carico dei nuovi impegni economici per sconti tariffari e contributi allo sviluppo infrastrutturale del paese, realizzabili qualora venisse raggiunta una soluzione concordata e definitiva. Gli oneri complessivi delle misure proposte ammonterebbero così a 2,9 miliardi di euro ad esclusivo carico della società. (Com)