Coronavirus: Speranza, indice contagio tra un mese dipende da nostri comportamenti

- L'epidemia "è ancora in corso", certo "ci sono segnali che danno qualche speranza come le terapie intensive che si riducono, ma non possiamo cantare vittoria". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a "Dimartedì" su La7. "Ci sarà bisogno ancora di prudenza, di gradualità", ha aggiunto per poi ribadire: "L'indice del contagio tra 30-40 giorni non è già dato, dipende dai nostri comportamenti che restano una chiave decisiva". (Rin)