Infrastrutture: Aspi, nel 2019 investimenti operativi per 559 milioni di euro

- Gli investimenti operativi di Autostrade per l’Italia (Aspi) si sono attestati a 559 milioni di euro nel 2019, mentre il cash flow operativo, con un calo di 290 milioni, si è attestato a 1,42 miliardi di euro. Lo si apprende dai dati contenuti all’interno del comunicato stampa diramato al termine della riunione del consiglio di amministrazione odierna. Risultano in forte aumento anche i costi operativi, che hanno raggiunto i 3,373 miliardi di euro con un incremento di 1,36. Il decremento è dovuto principalmente ad aumenti dei costi esteri gestionali e degli oneri concessori, ad un maggiore costo del lavoro netto e all’incremento della variazione operativa dei fondi per 1,008 miliardi di euro. La voce nel 2019 è interessata dall’accantonamento di 1,5 miliardi di euro, determinato in base alla stima degli ulteriori oneri da sostenere correlati con le interlocuzioni in corso con il governo; la variazione operativa del fondo di ripristino e sostituzione dell’infrastruttura autostradale; e la variazione operativa del fondo rischi e oneri in relazione ad ulteriori accantonamenti. (Com)